وزارة الأمن الإسرائيلية: أحرزنا تقدما بتطوير علاج كورونا

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، عن أنه "وفقا لبحث أجراه معهد الأبحاث البيولوجية، تبين أن العلاج الجديد المستخلص من مشتقات دواءين أعدا لمعالجة مصابي داء غوشيه، فعال ضد ​فيروس كورونا​، وهما فعالين أيضا ضد تفشي فيروسات جديدة في المستقبل"، مؤكدا أنه "تم اختبار أحد ​الأدوية​ في ​الولايات المتحدة​، وتمت الموافقة على استخدامه لمرضى داء غوشيه، والعقار الثاني في مراحل موافقة متقدمة".

وأظهرت النتائج، أن "علاج الأدوية أدى إلى انخفاض في قدرة التكاثر لفيروس كورونا مما تسبب في تدمير ووفاة الخلية المصابة، ويجري المعهد حاليا اختبار تلك الأدوية على ​الحيوانات​، فنجاحها يشير إلى أن هذه الأدوية لديها القدرة على علاج ​الأمراض​ الفيروسية المختلفة، وأنها قد تكون فعالة".

وأكدت الوزارة أنه "نظرا لأن هذه الأدوية مستمدة من دواء معتمد، فإنه يمكن فحص فعالية هذه الأدوية بشكل سريع، على المعنين من أمراض فيروسية عموما وكورونا خصوصا".