قائمقام جزين طلب من قوى الأمن إلزام سيدة وافدة من الخارج التقيد بالحجر الصحي

لفت قائمقام ​قضاء جزين​ بالتكليف يحيى حميدي صقر، في كتاب وجّهه إلى فصيلة ​قوى الأمن الداخلي​ في جزين، عن مخالفة للحجر الصحّي في بلدة جزين، إلى أنّه "وردت إلينا معلومات مفادها أنّ السيدة "د. غ. عون" الوافدة من الخارج، والموجودة حاليًّا في منزلها في بلدة جزين، لم تلتزم الحجر الصحّي وفقًا لتعليمات ​وزارة الصحة العامة​ وتوجيهاتها، ممّا يزيد احتمال تفاقم وباء "​كورونا​" في البلدة وجوارها وتفشّيه، على الرغم من مراجعتها مرارًا وتكرارًا من البلدية".

وأشار إلى أنّه "لما كان هذا الأمر يتناقض مع القواعد الصحيّة المفروضة من الجهة المعنيّة، ندعو إلى الاطلاع وإجراء المقتضى القانوني، وإلزام المذكورة أعلاه التقيّد بالحجر الصحّي، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة العامة حرفيًّا، والإبلاغ منها فورًا عن أي مضاعفات، وذلك تحت طائلة حجرها خارج قضاء جزين".

وشدّد صقر على أنّه "يجب عليها أيضًا في نهاية الحجر، إجراء فحص "PCR" ثانٍ وتزويد فصيلة جزين و​بلدية جزين​ بالنتيجة النهائيّة، على أن تُرفع إلينا وفقا للأصول، وفي حال السلبيّة مراجعة ​القضاء​ المختص، والإفادة خلال 24 ساعة كحدّ أقصى".