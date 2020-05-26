الشيخ صادق: لعدم الانشغال بشتم الواقع البائس ولنبدأ بزرع الأخلاق وقيم المواطنة

أشار إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، في خطبة عيد الفطر، إلى أنّ "شعبنا إذا أراد الوصول بالوطن إلى الغدِ المنشود، عليه أن يخطو بساقَين: الساقُ الأولى هي الممانعة والشرف الوطني، والساقُ الأُخرى هي الأخلاق".
وركّز على أنّ "الأخلاق تُذيب الأحقاد والعصبيّات الفئويّة والمذهبيّة والطائفيّة. فمعيبٌ أن يصل بنا الانحدار الأخلاقي إلى حدّ التجريح والإختلاق والتجنّي في البيئة الواحدة، متناسين المشتركات الواسعة والألم الجامع الّذي يعتصر قلوبنا على وطننا الّذي يضيع من بين أيدينا".
وأكّد لشيخ صادق، أنّ "على الشعب المكتوي بنار الفاسدين أن لا ينشغل بشتم الواقع البائس، فهو وإن كان يشفي لكنّه حتمًا لا يُجدي. ولنبدأ بزرع الأخلاق وقيم المواطنة في أُسرنا ومدارسنا وجامعاتنا وقبلها في مراكزنا الدينيّة"، مشدّدًا على أنّه "لنعلم أنّنا مهما أنجزنا وسطّرنا من أمجاد، فبغياب الأخلاق والإعتدال والأمن الاجتماعي، فإنّ بريق ذلك الإنجاز سيخبو، وستتبدّد التضحيات".
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