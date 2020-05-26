مرتضى: أحد الاشخاص قام باستغلال عطلة الاعياد لهدم مبنى تراثي في الاشرفية

أعلن وزير الثقافة ​عباس مرتضى​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن معلومات توفرت عن قيام احد الاشخاص باستغلال عطلة الاعياد لهدم مبنى تراثي في منطقة ​الاشرفية​، معروف باسم مطعم مندلون برجاوي، دون اي ترخيص او اذن اداري.

وأوضح الوزير مرتضى أنه "بناء على هذه المعلومات، كلفت مدير عام الاثار القيام بكافة الاجراءات والاتصالات مع محافظ بيروت لوقف عملية الهدم وملاحقة المخالفين".