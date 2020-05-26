أعلن وزير الثقافة عباس مرتضى، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن معلومات توفرت عن قيام احد الاشخاص باستغلال عطلة الاعياد لهدم مبنى تراثي في منطقة الاشرفية، معروف باسم مطعم مندلون برجاوي، دون اي ترخيص او اذن اداري.
وأوضح الوزير مرتضى أنه "بناء على هذه المعلومات، كلفت مدير عام الاثار القيام بكافة الاجراءات والاتصالات مع محافظ بيروت لوقف عملية الهدم وملاحقة المخالفين".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى: أحد الاشخاص قام باستغلال عطلة الاعياد لهدم مبنى تراثي في الاشرفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.