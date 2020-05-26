بلدية قبريخا في مرجعيون: نتائج فحوصات المحجورين سلبية للمرة الثانية

أعلنت بلدية قبريخا- قضاء مرجعيون، في بيان، أن نتائج فحوصات ال pcr للمحجورين الـ36، جاءت كلها سلبية، وذلك للمرة الثانية، و"رغم ذلك سيستمر حجرهم حتى انتهاء مدة الحجر اللازمة".

وكانت بلدية قبريخا قد نفت، في بيان، "ما تداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن عشرات الإصابات في البلدة، مرفقا بصورة"، مؤكدة أن ذلك "لا يمت للواقع بشيء".

وأوضحت أن "هذه الصورة عبارة عن اجراء بلدية قبريخا اليوم فحص pcr لـ 36 شخصا من المحجورين للاطمئنان على أوضاعهم، والذين سبق وأن أجريت لهم فحوصات وكانت نتيجتها سلبية، وبالتالي فإن التعليقات والأخبار التي تدور حول هذه الصورة لا تمت الى الحقيقة بصلة. لذا نأمل من المواطنين عدم التداول بها".

