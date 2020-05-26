النشرة: 3 جرحى في إشكال تطور إلى إطلاق نار في يونين

أفاد مراسل "النشرة" عن سقوط 3 جرحى في إشكال فردي تطور إلى ​إطلاق نار​ في ​بلدة يونين​، بعد أن أقدم ع. أ على اطلاق النار باتجاه منزل ح.د، الذي أُصيب في بطنه، كما أصيب شقيقه ع.د، لافتاً إلى أن الجريحين نقلا إلى مستشفى دار الحكمة في بعلبك، في حين نقلت والدتهما إلى مستشفى دار الأمل الجامعي.

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