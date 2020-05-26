الجيش: طائرة استطلاع إسرائيلية و4 طائرات حربية خرقت الأجواء اللبنانية اليوم

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 26 أيار 2020 الساعة 9:15، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفرشوبا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 11:30 من فوق بلدة الناقورة".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 10:30، خرقت طائرتان حربيّتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق المناطق اللبنانية كافّة، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 11:25 من فوق البلدة المذكورة".
ولفتت إلى أنّه "عند الساعة 10:35، خرقت طائرتان حربيّتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفرشوبا، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق المناطق اللبنانية كافّة، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 11:40 من فوق بلدة كفركلا".
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