الجيش: طائرة استطلاع إسرائيلية و4 طائرات حربية خرقت الأجواء اللبنانية اليوم

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 26 أيار 2020 الساعة 9:15، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​كفرشوبا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​البقاع الغربي​ و​الجنوب​، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 11:30 من فوق بلدة ​الناقورة​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 10:30، خرقت طائرتان حربيّتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​علما الشعب​، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق المناطق اللبنانية كافّة، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 11:25 من فوق البلدة المذكورة".

ولفتت إلى أنّه "عند الساعة 10:35، خرقت طائرتان حربيّتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفرشوبا، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق المناطق اللبنانية كافّة، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 11:40 من فوق بلدة ​كفركلا​".

