معوض:لتعود الحكومة لخطة الاستثمار التأهيلي المقرة من الحكومة السابقة

أشار النائب ميشال معوض إلى أن على الحكومة "العودة فوراً إلى خطة الاستثمار التأهيلي التي أقرتها الحكومة السابقة في ما يتعلق بالكسارات المرتبطة بمعملي الترابة في شكا و الهري التي تصلح الضرر البيئي الذي كان قائما".
ولفت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه "كما تسمح باستمرار "السبع" و"هولسيم" في العمل منعا للكارثة الاجتماعية وحفاظا على ما بقي من اقتصاد عوض تشريد آلاف العائلات في أدق الظروف".
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