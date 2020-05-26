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وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 26 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1140 حالة.

 

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، الثلاثاء، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة".

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وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 689.

 

وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار حتى 7 يونيو/ حزيران المقبل.

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