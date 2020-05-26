ليبيا .. مقتل 31 من مسلحي ميليشيا الوفاق في مواجهات جنوب طرابلس

الثلاثاء 26 مايو 2020

قال مصدر عسكري ليبي، الثلاثاء، إن محاور جنوب طرابلس شهدت معارك عنيفة صباح اليوم، بين قوات الجيش الليبي والميليشيات في محاور عين زارة، والرملة، والنقلية، وكوبري المطار، والكازيرما.



وذكر الضابط سالم الهادي من الجيش الليبي، فقد تم صد هجوم على محور المطار وعين زارة والأحياء البرية نفذتها ميليشيات الوفاق المدعومة بالمرتزقة.

وأشار الهادي، في تصريح نشره موقع “إرم نيوز“، إلى أن الميليشيات كررت الهجوم عبر موجة ثانية كانت أقوى من الأولى، مبينا بأن الهجوم قامت به مجموعات تابعة لميليشيات الزاوية أغلبها تتبع الإرهابي أبوعبيدة الزاوي القيادي في تنظيم المقاتلة الليبي.

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وأوضح الهادي أن قوات الجيش استطاعت صد الهجوم الثاني، وأوقعت 31 قتيلا من الميليشيات بينهم قياديان، كما جرح أكثر من 40 عنصرا تابعين للميليشيا.

وأشار الهادي، إلى أن الميليشيات اعتمدت الكثافة النيرانية في هجومها ثم التقدم بعد أن يتم دعمهم بستار نيراني من أحد البوارج التركية التي اقتربت من المياه الإقليمية قبل أن تغادر بعد أن اقتربت منها طائرات تابعة للجيش الليبي.

وفي سياق آخر، قال الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إنهم سجلوا وصول 15 طائرة شحن عسكرية إلى مطار بني وليد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، قامت بنقل مرتزقة فاغنر، وفق قنونو.

وأضاف قنونو، عبر بيان نشر على صفحة الناطق الخاص بقوات الوفاق، أن ”الطائرات المرصودة هي طائرة يوشن، و14 طائرة أنتينوف 32، مشيرا أن الطائرات ”نقلت مرتزقة فاغنر الذين قدموا من محاور جنوب طرابلس وترهونة“