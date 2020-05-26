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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإرهابي أبوبكر البويضاني الذي أسره الجيش الليبي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 مايو 2020
تمكنت قوات الجيش الليبي خلال معارك الأيام الماضيةمن أسر أحد القيادات الإرهابية الخطيرة التي قدمت من سوريا عبر تركيا، حسبما قال الضابط في شعبة مكافحة الإرهاب سليمان الجارح .
ونقل موقع إرم نيوز عن الجارح، ان إن قوات الجيش الليبي استطاعت القبض على أمير تنظيم ”فيلق الشام “ محمد الرويضاني والمكنى بأبي بكر البويضاني .
وكشف الجارح أن الرويضاني الذي ظهر في إحدى الصور أثناء أسره مع الملازم محمد الفرجاني بالكتيبة 166، التابعة للجيش الليبي، مقيم بمدينة حمص حي بابا عمرو، وهو مطلوب للسلطات السورية في قضايا اغتصاب، كما أنه مطلوب على ذمه عدة قضايا قتل بسوريا آخرها قتل رجل لأجل أن يغتصب زوجته، ثم اختفى لفترة قبل أن يهرب إلى ليبيا.
وأوضح الجارح أن التحقيقات الأولية أوضحت أن البويضاني ، يمتلك حسابين على موقع فيسبوك، أحدهما باسم، محمد حمص، والآخر باسم أبو بكر البويضاني .
وفي وقت سابق ووصف المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي،اللواء أحمد المسماري، أبو بكر البويضاني بأنّه ”أحد أخطر عناصر داعش في سوريا“.
وأكد المسماري أن البويضاني ”انتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام“، مشيرا إلى أنه تم القبض عليه وهو يقاتل مع مليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك“.
ورأى المسماري في هذا ”دليلا آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة“
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