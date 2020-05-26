ناطق لجنة الطوارئ بتعز يعلن تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 26 مايو 2020

اعلن الناطق الرسمي بإسم لجنة الطوارئ بمحافظة تعز الدكتور احمد عبدالله منصور، تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمحافظة.



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واوضح الدكتور احمد منصور، بانه تم ،يوم امس الاثنين، فحص ٨ حالات مشتبهه بفيروس كورونا..مشيراً الى ان نتيجة الفحوصات اثبتت إصابة 3 حالات بفيروس كورونا..لافتاً الى ان عدد الحالات المصابة بالفيروس بالمحافظة بلغت 28 حالة، وتسجيل 6 حالات وفاة ،وثماثل 4 حالات للشفاء .

وذكر بأن عدد الحالات النشطة بلغت 18 حالة ومازالت تتلقى العلاج في مراكز العزل العلاجي وبالحجر المنزلي تحت ملاحظة فريق الاستجابة..مؤكداً ان عملية التتبع للحالات المخالطة لاتزال مستمرة وسيتم اخذ عينات منها لتسليمها للمختبر المركزي وفحصها .

وأهابت لجنة الطوارئ بجميع الاخوة المواطنين، استشعار المسؤلية والالتزام التام بالاجراءات الاحترازية والوسائل الوقائية والتباعد الاجتماعي والتعاون مع فرق الاستجابة السريعة والابلاغ الفوري عن الحالات المشتبهة.