شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل قفزة قياسية في معدل وفيات كورونا والإصابات مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

قفزة قياسية سجلتها روسيا اليوم الثلاثاء في وفيات كورونا حيث سجلت 174 حالة وفاة جديدة في أعلى معدل يومي منذ بدء الوباء.

فيما حافظ مؤشر الإصابات الجديدة على الاستقرار بتسجيل 8915 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية. كما تخطى إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في روسيا 360 ألفا، وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالمرض مباشرة إلى نحو 3800، بزيادة تزيد قليلا عن واحد بالمئة في معدل الوفيات، وفقا لخدمة الرصد الاتحادية.

وأفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم الثلاثاء نقلا عن وزارة الصحة بوفاة أكثر من 100 من العاملين بمجال الصحة فى روسيا نتيجة لأسباب مرتبطة مباشرة بفيروس كورونا المستجد.