الشرطة البرازيلية تداهم مقر إقامة حاكم ريو في تحقيقات فساد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - داهمت الشرطة الاتحادية البرازيلية، الثلاثاء، مقر إقامة ويلسون ويتزل حاكم ريو دي جانيرو في إطار تحقيق فساد مرتبط بتفشي مرض فيروس كورنا المستجد، الذي يجتاح البلاد.



وقال مصدران وبيان من الشرطة الاتحادية إن "أوامر التفتيش تأتي في إطار تحقيق في مزاعم فساد تتعلق باستغلال المال العام المخصص لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد".

وقال أحد المصدرين إنه لم تصدر أوامر اعتقال.

وقال ويتزل، في بيان، إنه برئ واتهم بولسونارو "بالتدخل" في التحقيق".

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وأضاف: "أنا مندهش وغاضب لرؤية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن حلفاء الرئيس في البرلمان كان لديهم علم مسبق بالعملية، مما يشير إلى تسريب روايات غير حقيقية".

وقال بولسونارو للصحفيين في برازيليا: "أتقدم بالتهنئة للشرطة الاتحادية، لقد علمت بالنبأ من الإعلام".

وداهمت الشرطة المقر السكني الرسمي لحاكم ريو وكذلك منزل ويتزل الشخصي الذي يقع في أحد أحياء المدينة.