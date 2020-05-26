الحكومة الأفغانية تطلق سراح 900 آخرين من طالبان رغم استمرار العنف

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلن مجلس الأمن القومي الأفغاني إطلاق سراح 900 من مسلحي حركة طالبان اليوم الثلاثاء، في خطوة تنضم لخطوات أخرى سابقة للإفراج عن أعداد من مسلحي الحركة لتشجيعها على الدخول في مفاوضات سلام.

وقال المتحدث باسم المجلس جاويد فيصل إن الحكومة تأمل في أن ترد طالبان على الإفراج الجديد عن عدد من مسلحيها بتمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ أمس الأول، لثلاثة أيام، بمناسبة بعيد الفطر.

ولم ترد طالبان بعد على الطلب الحكومي.

وأوضح جاويد أن إجمالي عدد من تم الإفراج عنهم من معتقلي طالبان ارتفع بذلك إلى الألفين، بعدما جرى إطلاق سراح مئة منهم يوم أمس الاثنين وألف خلال الأشهر القليلة الماضية.

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وكان الاتفاق الذي توصلت إليه الحركة مع الولايات المتحدة في شباط/فبراير الماضي قد تضمن الإفراج عن 5000 من مسلحي طالبان. كما أن الحركة تعتبر هذا شرطا للدخول في أية محادثات مع الحكومة الأفغانية.

ورغم إعلان وقف متبادل لإطلاق النار من جانب كل من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال العيد، فقد وقعت أعمال عنف متفرقة في بعض المناطق.