الدفاع المدني ينقل جريحا سقط من شرفة الطبقة الثامنة في الرويس

أفادة ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن أن عناصرها نقلوا اليوم جريحاً إلى ​مستشفى بهمن​ ليعالج من اصابة تعرض لها جراء سقوطه من شرفة الطبقة الثامنة من احد المباني السكنية في الرويس/برج البراجنة - ضاحية ​بيروت​ الجنوبية. إضغط للمزيد

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