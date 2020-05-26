الدفاع المدني ينقل جريحا سقط من شرفة الطبقة الثامنة في الرويس

أفادة المديرية العامة للدفاع المدني عن أن عناصرها نقلوا اليوم جريحاً إلى مستشفى بهمن ليعالج من اصابة تعرض لها جراء سقوطه من شرفة الطبقة الثامنة من احد المباني السكنية في الرويس/برج البراجنة - ضاحية بيروت الجنوبية.
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