الدفاع المدني: إحباط محاولة انتحار مواطن في جل الديب

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​، بمؤازرة من ​قوى الأمن الداخلي​، عملوا على إحباط ​محاولة انتحار​ مواطن، حيث كان يحاول رمي نفسه من الطبقة الرابعة من أحد الأبنية السكنية في ​جل الديب​ - ​المتن​"، لافتةً إلى أنّ "العناصر نقلوه إلى "مستشفى القديس جاورجيوس" (الروم) في ​الأشرفية​ للمعالجة، جراء تعرّضه لنوبة عصبيّة".

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