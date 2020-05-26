قوى الأمن عن خبر جريمة القتل في عائشة بكار: سبب الوفاة هو توقف بعضلة القلب

لفتت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، إلى أنّ "بعض وسائل الإعلام تداولت خبرًا حول جريمة قتل في منطقة ​عائشة بكار​ - ​بيروت​"، موضحةً أنّ "بعد المتابعة وبناءً على تقرير الطبيب الشرعي، تبيّن أنّ سبب الوفاة هو توقّف في عضلة القلب؛ والتحقيق جارٍ".

وكان قد دخل مجهولون صباحًا إلى محل بائع غاز في منطقة عائشة بكار، قبالة حديقة المفتي حسن خالد، وسرقوه وأردوه جثّةً وفرّوا إلى جهة مجهولة، وعلى الفور فتحت عناصر من القوى الأمنية تحقيقًا بالحادث، وبدأت بملاحقة المجرمين.