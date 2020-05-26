لفتت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إلى أنّ "بعض وسائل الإعلام تداولت خبرًا حول جريمة قتل في منطقة عائشة بكار - بيروت"، موضحةً أنّ "بعد المتابعة وبناءً على تقرير الطبيب الشرعي، تبيّن أنّ سبب الوفاة هو توقّف في عضلة القلب؛ والتحقيق جارٍ".
وكان قد دخل مجهولون صباحًا إلى محل بائع غاز في منطقة عائشة بكار، قبالة حديقة المفتي حسن خالد، وسرقوه وأردوه جثّةً وفرّوا إلى جهة مجهولة، وعلى الفور فتحت عناصر من القوى الأمنية تحقيقًا بالحادث، وبدأت بملاحقة المجرمين.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عن خبر جريمة القتل في عائشة بكار: سبب الوفاة هو توقف بعضلة القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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