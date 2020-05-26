شدّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "التهريب ماشي و​الفساد​ ماشي و​المحاصصة​ ماشية، والغلاء مولع والشعب افتقر. حاسبوا من يَستحق المحاسبة من الفاسدين والناهبين، وكلّه معروف، ودعوا الشعب يستعيد ولو شيئًا من ثقته بالدولة".

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كانت هذه تفاصيل خبر المرعبي دعا لمحاسبة من يستحق المحاسبة من الفاسدين: "الفساد ماشي والغلاء مولع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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