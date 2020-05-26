توقيف سوريين أثناء محاولتهما فتح خزنة مسروقة قرب نهر بصرما

ذكرت معلومات صحافية أن عناصر من ​مخابرات الجيش​ - مكتب ​الكورة​ أوقفوا شخصين من التابعية السورية أثناء محاولتهما فتح خزنة مسروقة قرب نهر بصرما، تبين أنها فارغة، وقد لاذا بالفرار الى أن تم القبض عليهما قرب مصرف "فرنسبنك" في بتوراتيج. وقد اتخذت بحقهما الاجراءات اللازمة.

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