جعحع عرض مع فوشيه آخر التطورات السياسية على الساحتين المحلية والإقليمية

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في معراب، السفير الفرنسي برونو فوشيه يرافقه المستشارة السياسيّة في السفارة ستيفاني صالحة، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة إيلي الهندي، وتباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة على الساحتين المحليّة والإقليميّة.
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