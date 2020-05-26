مرتضى: بعد مناشدة الأهالي التدخل زرنا معمل أجبان وعاينا سلامة المنتجات

أشار وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ إلى أنه "بعد مناشدتنا من قبل اهالي القرى المحيطة لمعمل أجبان والبان ​لبنان​ بضرورة التدخل جراء انبعاث الروائح الكريهة، إضافة الى شكوكهم حول سلامة المياه التي تستعمل لري المساحات المزروعة التابعة للمعمل المذكور، قمت بمعاينة محطة التكرير التي تنفذ، مطلعاً على أنظمة تشغيلها و مدى فعاليتها".

وأكد في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "تبين انها في مراحلها الأخيرة من التنفيذ، مشدداً على ضرورة إنجازها وتشغيلها لما فيه من مصلحة عامة وسلامة بيئية وصحية للمعمل وجواره، كما قمنا بجولة داخل المعمل، عاينا فيها خط الإنتاج و سلامته والأصناف التي تصنّع في هذا المعمل".