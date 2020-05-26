غرفة إدارة الكوارث: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 1140 بعد تسجيل 21 حالة جديدة

كشفت غرفة العمليّات الوطنيّة لإدارة الكوارث - ​السراي الحكومي​، عن "ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) في ​لبنان​ إلى 1140 حالة، عقب تسجيل 21 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة".

ولفتت في تقريرها اليومي حول مستجدات "كوفيد 19"، إلى أنّ "938 إصابة من مجمل الإصابات عائدة لمقيمين، و200 وإصابتَين لوافدين. أمّا بالنسبة للحالات الجديدة، فقد تمّ تسجيل 15 إصابة بين المقيمين و6 إصابات بين الوافدين". وأوضحت أنّه "تمّ إجراء 64343 فحصًا في المختبرات منذ 21 شباط 2020، 661 منها تمّ إجراؤها في المختبرات خلال الساعات الـ24 الماضية"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ إجراء 11034 فحصًا في ​مطار بيروت الدولي​ منذ 5 نيسان الماضي، و158 منها أُجريت خلال الـ24 الساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لفحوصات كورونا منذ 21 شباط الماضي إلى 75377".

وذكرت أنّ "الإصابات الـ21 الجديدة توزّعت على البلدات، كالآتي:

- ​بئر حسن​ (بعبد): إصابة واحدة.

- ​الشياح​ (بعبدا): إصابة واحدة.

- ​بشامون​ (عاليه): إصابة واحدة.

- ​ذوق مصبح​ (كسروان): إصابة واحدة.

- ​جونية​ صربا (كسروان): إصابة واحدة.

- ​مجدل عنجر​ (زحلة): 14 إصابة.

- فرزل (زحلة): إصابة واحدة.

- صويري (​راشيا​) إصابة واحدة".