لافروف وعقيلة صالح يؤكدان في اتصال أن لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا

أكد ​وزير الخارجية​ الروسي ​سيرغي لافروف​، ورئيس ​مجلس النواب​ الليبي ​عقيلة صالح​، عدم جدوى أي محاولات لحل ​الأزمة​ الليبية بالطرق العسكرية، وذلك في ​اتصال​ هاتفي من لافروف.

وأشار بيان صدر عن ​الخارجية الروسية​ إلى أن "الجانبان تبادلا الآراء حول الوضع الراهن في ​ليبيا​ في ظروف مواصلة المواجهة العسكرية بين المعسكرين العسكريين السياسيين الشرقي والغربي في البلاد، حيث شددا على عدم جدوى محاولات حل الأزمة عسكريا، وضرورة عدم الإبطاء في إطلاق حوار بناء بمشاركة جميع القوى السياسية الليبية".

وناقشا "عددا من الجوانب الدولية للتسوية الليبية، بما في ذلك آفاق تطبيق قرارات ​مؤتمر برلين​ الدولي حول ليبيا والقرار الذي تبناه ​مجلس الأمن الدولي​ من أجل تثبيتها".