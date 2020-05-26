بنك اليابان عرض ضخ 16 مليار دولار تقريبا في الاقتصاد بموجب خطة إقراض

عرض بنك ​اليابان​ المركزي، ضخ 1.7 تريليون ين (15.8 مليار دولار) في ​الاقتصاد​، بموجب خطّة تهدف إلى زيادة إقراض الشركات الّتي تضرّرت من جائحة فيروس "كورونا".

وأظهرت بيانات ​البنك المركزي​ أنّ المبلغ المعروض على المؤسّسات الماليّة في عطاء اليوم الثلثاء كان مثلَي حجم العطاء السابق في 14 أيار، في إشارة إلى أنّ البرنامج يساعد في توجيه الأموال إلى الشركات الّتي تعاني من نقص في السيولة بسبب الوباء.

وتتسلّم المؤسّسات الماليّة ​القروض​، ومداها ثلاثة أشهر، يوم الأربعاء. وقد أظهرت البيانات أنّ إجمالي الأموال الّتي تمّ ضخّها في إطار البرنامج بلغ 14.4 تريليون ين.