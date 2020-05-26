الصحة البحرينية: تسجيل 52 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 163 حالة إضافية

كشفت وزارة الصحة ​البحرين​ية عن "تعافي 163 حالة إضافيّة مصابة بفيروس "كورونا"، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 4916، بالإضافة إلى تسجيل 52 حالة قائمة جديدة، منها 39 حالة لعمالة وافدة و13 حالة لمخالطين لحالات قائمة، حيث تمّ إجراء 3000 فحص "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت أنّ "عدد الحالات القائمة الّتي يتطلّب وضعها الصحّي تلقّي العلاج بلغ 25 حالة، منها 9 حالات تحت العناية، في حين أنّ 4284 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الّذي بلغ 4293".