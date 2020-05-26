مصنع روسي يبدأ شحن أكبر صفقة عربات قطارات بتاريخ مصر

أعلن مصنع "تفير" الروسي لصناعة عربات القطارات، عن أن الدفعة الأولى من عربات ​السكك الحديدية​ المتطورة في طريقها إلى مصر، مؤكدا أنه "تم تصنيع العربات الجديدة وفقا لصفقة تم عقدها بين "ترانس ماش هولدينغ" والسكك الحديدية الوطنية المصرية في نهاية أيلول 2018".

وتنص الاتفاقية على تصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب من موديلات مختلفة من الفئات 1 و 2 و 3. ويلعب مصنع "تفير" الدور الرئيسي في تنفيذ هذا العقد، حيث تم تصميم العربات لحمل 88 راكبا، بالإضافة إلى تطويرها وفقا للمواصفات الفنية للعميل خصيصا للسكك الحديدية الوطنية المصرية، وسيتم إلى مصر عن طريق البر، من ميناء ​سان بطرسبورغ​، حيث سيتم تحميلها على متن ​سفينة​ وإرسالها للإسكندرية، وسيستغرق التسليم حوالي شهر. وأشار المصنع إلى أنه ولأول مرة في تاريخه، يتم تنفيذ عقد واسع النطاق لتوريد عربات ركاب بمقياس 1435 ملم إلى دول أجنبية بعيدة.