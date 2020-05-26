اخبار العالم

رئيس المجلس الأوروبي يدعو الصين لاحترام الحكم الذاتي في هونغ كونغ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حث رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​شارل ميشيل​، سلطات ​الصين​ على احترام الحكم الذاتي في ​هونغ كونغ​، وسط جدل بشأن خطط الصين تطبيق قانون للأمن القومي على المدينة، معتبرا أنه "نولي الكثير من الأهمية للحفاظ على درجة الحكم الذاتي العالية في هونغ كونغ بما يتسق مع القانون الأساسي والالتزامات الدولية".

وأشار بعد مؤتمر عبر اتصال مرئي مع رئيس الوزراء ​اليابان​ي ​شينزو آبي​، إلى أن "​الاتحاد الأوروبي​ واليابان "لديهما ذات الأفكار" بشأن الصين وقال "لسنا سذجا فيما يتعلق بالسلوك الصيني"، مشيرا إلى أن ​أوروبا​ "تدعم مبدأ دولة واحدة ونظامان الذي يحدد الحكم الذاتي لهونغ كونغ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الأوروبي يدعو الصين لاحترام الحكم الذاتي في هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا