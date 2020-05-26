حث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، سلطات الصين على احترام الحكم الذاتي في هونغ كونغ، وسط جدل بشأن خطط الصين تطبيق قانون للأمن القومي على المدينة، معتبرا أنه "نولي الكثير من الأهمية للحفاظ على درجة الحكم الذاتي العالية في هونغ كونغ بما يتسق مع القانون الأساسي والالتزامات الدولية".
وأشار بعد مؤتمر عبر اتصال مرئي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إلى أن "الاتحاد الأوروبي واليابان "لديهما ذات الأفكار" بشأن الصين وقال "لسنا سذجا فيما يتعلق بالسلوك الصيني"، مشيرا إلى أن أوروبا "تدعم مبدأ دولة واحدة ونظامان الذي يحدد الحكم الذاتي لهونغ كونغ".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الأوروبي يدعو الصين لاحترام الحكم الذاتي في هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.