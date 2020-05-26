رئيس المجلس الأوروبي يدعو الصين لاحترام الحكم الذاتي في هونغ كونغ

حث رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​شارل ميشيل​، سلطات ​الصين​ على احترام الحكم الذاتي في ​هونغ كونغ​، وسط جدل بشأن خطط الصين تطبيق قانون للأمن القومي على المدينة، معتبرا أنه "نولي الكثير من الأهمية للحفاظ على درجة الحكم الذاتي العالية في هونغ كونغ بما يتسق مع القانون الأساسي والالتزامات الدولية".

وأشار بعد مؤتمر عبر اتصال مرئي مع رئيس الوزراء ​اليابان​ي ​شينزو آبي​، إلى أن "​الاتحاد الأوروبي​ واليابان "لديهما ذات الأفكار" بشأن الصين وقال "لسنا سذجا فيما يتعلق بالسلوك الصيني"، مشيرا إلى أن ​أوروبا​ "تدعم مبدأ دولة واحدة ونظامان الذي يحدد الحكم الذاتي لهونغ كونغ".