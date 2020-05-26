وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالتي وفاة و67 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ "تسجيل 67 حالة شفاء جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات الّتي تماثلت للشفاء في المغرب إلى 4841 حالة"، موضحةً أنّ "عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 202 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ تسجيل 24 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 7556 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 148 ألفًا و23 حالة". وأهابت بالمواطنات والمواطنين "الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحيّة، والانخراط في التدابير الإحترازيّة الّتي اتّخذتها السلطات المغربية، بكلّ وطنيّة ومسؤوليّة".