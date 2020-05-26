الجيش الإسرائيلي ينذر بهدم 10 آبار مياه شمالي الضفة الغربية

أبلغت القوات ال​إسرائيل​ية في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، سكان بلدة الزاوية الفلسطينية، غرب سلفيت شمال ​الضفة الغربية​، بأنها ستهدم 10 آبار لجمع المياه في البلدة.

يأتي ذلك بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، أنه لن يضيع فرصة فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية في شهر تموز المقبل.

وكشف رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل، ميكي زوهار، أن إجراءات "تشريع عملية فرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية اليهودية في منطقة الضفة الغربية، ستبدأ مطلع شهر تموز القادم".