لافروف: رفضُنا التحليق قرب حدود أبخازيا وأوسيتيا يستند للقانون الدولي

أكد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أن رفض موسكو إجراء تحليقات المراقبة في منطقة الحدود مع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية يتماشى والقانون الدولي بل وبنود معاهدة "الأجواء المفتوحة" نفسها، قائلا: "موقفنا هذا له أساس راسخ في أحكام المعاهدة نفسها، التي تنص على رفض مراقبة منطقة الـ10 كيلومترات على طول حدود الدول غير الأعضاء في هذه المعاهدة".
ولفت في إشارة إلى إدعاء الولايات المتحدة أن رفض روسيا إجراء التحليقات على طول حدود أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية يمثل انتهاكا لمعاهدة "الأجواء المفتوحة"، إلى أن "الزملاء الغربيين لا يعترفون بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية كدولتين مستقلتين لا يغير شيئا. هذا موقفنا وهو يتوافق تماما مع القانون الدولي".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت نيتها الانسحاب من المعاهدة المذكورة بذريعة أن روسيا لا تلتزم بأحكامها، وهو ما نفته موسكو بشكل قاطع.
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