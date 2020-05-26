أفادت وكالة "سانا" السورية عن أن "​الجيش الأميركي​ أدخل رتل آليات محملا بمعدات و مواد لوجستية لدعم قواعدها اللاشرعية بريف اليعربية شمال شرق ​الحسكة​ مواصلة انتهاكها القوانين والمبادئ الدولية". وأشارت إلى أن "رتلا يضم شاحنة دخلت من ​العراق​ ل​سوريا​ عبر معبر الوليد غير الشرعي تحمل حاويات ومدرعات إضافة لثلاثة أبراج خاصة بالاتصالات"، كما أكدت "دخول 6 مدرعات أميركية من قرية المحمودية في العراق الواقعة جنوب معبر الوليد غير الشرعي واتجهت الى حقول كرتشوك النفطية السورية المحتلة من قوات الاحتلال الأميركي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأميركي يدخل قافلة معدات وأبراج اتصالات لقواعده بريف الحسكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.