أعلنت وزارة الدفاع التركية عن قتل 4 عناصر من منظمة "بي كا كا" حزب العمال الكردستاني، في غارة جوية استهدفت معاقلهم شمال العراق، معتبرة أنه و "بفضل جهود الاستطلاع تم رصد أربعة إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في منطقة هاكورك شمال العراق".
وأكدت في بيان أن "غارة جوية شنها سلاح الجو على الإرهابيين في المنطقة حيث تم تحييدهم، والعمليات ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية ستتواصل إلى حين تحييد آخر إرهابي".
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أعلن أمس الاثنين، القضاء على 1458 مسلحا شمالي العراق، وسوريا، منذ مطلع كانون الثاني الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية تعلن قتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمال العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.