الدفاع التركية تعلن قتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن قتل 4 عناصر من منظمة "بي كا كا" ​حزب العمال الكردستاني​، في غارة جوية استهدفت معاقلهم شمال ​العراق​، معتبرة أنه و "بفضل جهود الاستطلاع تم رصد أربعة إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في منطقة هاكورك ​شمال العراق​".

وأكدت في بيان أن "غارة جوية شنها سلاح الجو على الإرهابيين في المنطقة حيث تم تحييدهم، والعمليات ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية ستتواصل إلى حين تحييد آخر إرهابي".

وكان ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​، أعلن أمس الاثنين، القضاء على 1458 مسلحا شمالي العراق، و​سوريا​، منذ مطلع كانون الثاني الماضي.