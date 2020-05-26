انتهت المفاوضات بين حلف شمال الأطلسي وروسيا بشأن تعليق المناورات الحربية وضبط النفس العسكري خلال جائحة الفيروس التاجي بالفشل، بسبب إصرار الناتو على المضي قدما في نشاطاته العسكرية.
فقد رد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، سلبا على رسالة وجهها له وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تتضمن اقتراحا بتعليق النشاطات العسكرية لكلا الجانبين، تحت ذريعة أن التحركات العسكرية للناتو هي نشاط دفاعي بطبيعته ويرتبط بالتهديد الروسي.
ودعا ستولتنبرغ لافروف إلى "تحديث وثيقة فيينا بشأن تدابير بناء الثقة والأمن بين الطرفين التي تم التوصل إليها عام 2011"، لكن موسكو رفضت بعدما اقترب الحلف بقواته من حدودها، وأكدت أن "نشاط قواتها دفاعي بطبيعته وضمن حدودها المعترف بها وليس قرب حدود الدول الغربية".
كانت هذه تفاصيل خبر الناتو يرفض اقتراح خارجية روسيا بضبط النفس في زمن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.