تسجيل 12 وفاة و1931 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ في ​السعودية​، محمد العبدالعالي، عن تسجيل 1931 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال يوم أمس الاثنين، مؤكدا أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 76726 حالة حتى الآن.

ولفت العبدالعالي إلى أن 45% من المصابين بالفيروس هم من السعوديين و55% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 397 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات، مشددا على أن عدد الوفيات الجدد بلغ 12 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 411 حالة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2782 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48450.