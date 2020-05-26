بورصة نيويورك أعادت فتح أبوابها للمرة الأولى بعد شهرين من الإغلاق

قَرَع حاكم نيويورك أندرو كومو، جرس الافتتاح لتداولات اليوم في بورصة نيويورك للأوراق المالية، للمرّة الأولى بعد شهرين من إغلاق قاعة التداول.
وكان قد بدأ المتداولون في العودة مرّة أُخرى إلى مقر البورصة في حي مانهاتن، ملتزمون بارتداء الكمّامات، والحفاظ على المسافات البينيّة فيما بينهم، للسيطرة والحدّ من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19). وكان رئيس البورصة ستيسى كانينغهام، قد أعلن فى وقت سابق عن موعد إعادة افتتاح مقر البورصة أمام بعض الوسطاء.
يُذكر أنّ بورصة نيويورك كانت قد قرّر تفي 18 آذار الماضي، إغلاق قاعة التداول موقّتًا والانتقال إلى التداول الإلكتروني، تخوّفًا من تفشّي "كورونا".
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