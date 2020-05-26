البنك الأوروبي يحذر من اتجاه نحو الانفصال عن منطقة اليورو جراء زيادة المديونية

حذر البنك المركزي الأوروبي من أن المخاوف من خروج الدول الأكثر مديونية من منطقة ​اليورو​ بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد من المرجح أن تنمو في الأسواق إذا لم تُتخذ تدابير للحد من الأعباء.

وجاء في تقرير نصف سنوي للبنك عن الاستقرار المالي أنه "إذا اعتُبرت التدابير المتخذة على المستوى الوطني أو الأوروبي غير كافية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون (في بعض البلدان)، فقد يزداد تقييم السوق لمخاطر تغيير العملة" أي الخروج من اليورو.