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البنك الأوروبي يحذر من اتجاه نحو الانفصال عن منطقة اليورو جراء زيادة المديونية

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حذر البنك المركزي الأوروبي من أن المخاوف من خروج الدول الأكثر مديونية من منطقة ​اليورو​ بسبب تأثير من المرجح أن تنمو في الأسواق إذا لم تُتخذ تدابير للحد من الأعباء.

وجاء في تقرير نصف سنوي للبنك عن الاستقرار المالي أنه "إذا اعتُبرت التدابير المتخذة على المستوى الوطني أو الأوروبي غير كافية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون (في بعض البلدان)، فقد يزداد تقييم السوق لمخاطر تغيير العملة" أي الخروج من اليورو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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