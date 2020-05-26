مكانة جونسون تتأرجح!

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





نصر المجالي: كشف استطلاع جديد للرأي أن تصنيف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد انخفض في أعقاب اختراق مستشاره دومينيك كامينغز لحالة الإغلاق، بينما قال استطلاع آخر أن غالبية البريطانيين يرغبون بذهاب كامينغز.

وحصل رئيس الوزراء على نسبة قبول صافية لدى الجمهور الذي جرى عليه الاستطلاع، بلغت 19 في المائة يوم الجمعة قبل تصاعد ردات الفعل على أنباء رحلة مساعده الرئيسي البالغة 260 ميلاً إلى من لندن إلى دورهام.

وقال استطلاع أجرته شركة (Sevanta ComRes) إن تصنيف جونسون وكبار وزرائه تراجع بنسبة 1 بالمئة بعد تصدوا للدفاع عن المستشار كامينغز ورفضوا إقالته.

تراجع

وحصل رئيس الوزراء البريطاني الآن على تصنيف أقل من تصنيف زعيم المعارضة العمالية السير كير ستارمر، كما تراجعت تقييمات كبار الوزراء الآخرين بما في ذلك دومينيك راب وزير الخارجية ومات هانكوك وزير الصحة.

وقالت كيرستي بلاكمان عضوة مجلس العموم عن الحزب الوطني الاسكوتلندي "هذا الاستطلاع دليل أكثر على أن بوريس جونسون يسحق ثقة الجمهور في حكومة المحافظين بسرعة بإخفاقه في إزالة مستشاره المخالف للقواعد دومينيك كامينغز من منصبه".

وأضافت: "إذا كان رئيس الوزراء يريد أن يلقي بسمعته على الريح، فهذا شيء واحد - لكنه الآن يهدد الصحة العامة من خلال تقويض الثقة والثقة في القواعد".

وأكدت بلاكمان: "لا يمكن أن تكون هناك قاعدة واحدة لحكومة المحافظين وقاعدة أخرى للجميع".

استطلاع يوغوف

وعلى صلة، أظهر مسح جديد أن أكثر من ثلثي البريطانيين يعتقدون أن دومينيك كامينغز كسر قواعد الإغلاق عندما قاد سيارته إلى مزرعة والديه في دورهام.

وكشف استطلاع (يوغوف) الذي نشر يوم الثلاثاء أن 71 في المائة من المستجيبين قالوا إن الرحلة التي قام بها كبير مستشاري رئيس الوزراء في مارس خرقت القيود التي وضعتها الحكومة في محاولة للحد من وباء الفيروس التاجي.

Advertisements

وأظهرت البيانات أن 20 في المائة من 1160 من البالغين الذين تم استطلاع آرائهم في جميع أنحاء البلاد لا يعتقدون أن كامينغز قد خالف قواعد الإغلاق، بينما قال 9 في المائة إنهم لا يعرفون.

وكشفت دراسة يوغوف أن حوالي 59 في المائة من البريطانيين يعتقدون الآن أنه يجب على كامينغز أن يستقيل من دوره بسبب الجدل. وفي الوقت نفسه، يعتقد 27 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنه يجب ألا يستقيل بينما أجاب 14 في المائة بـ "لا أعرف".

وأظهرت البيانات أن 52 في المائة من المستطلعين ممن كانوا صوتوا على الخروج في استفتاء الاتحاد الأوروبي لعام 2016 يريدون من السيد كامينغز، مهندس حملة إجازة التصويت، أن يستقيل، حيث أجاب 38 في المائة بـ "لا يجب الاستقالة" و 10 في المائة "لا يعرفون".

ضغوط

ويأتي المسح وسط ضغوط متزايدة على كبير مساعدي رئيس الوزراء، الذي فشلت جهوده لشرح أفعاله خلال مؤتمر صحفي تم ترتيبه على عجل في حديقة داونينغ ستريت يوم الاثنين في تهدئة الضجة التي تجتاحه.

وقال كامينغز في المؤتمر الصحفي إنه قام برحلة إلى دورهام ليكون قريبًا من أقاربه لأنه كان قلقًا من أنه قد لا يتمكن هو وزوجته من رعاية طفلهما إذا أصيب كلاهما بفيروس كورونا.

وأضاف السيد كامينغز أنه قبل العودة إلى لندن، ذهب في "رحلة قصيرة" مع زوجته وطفله إلى قلعة بارنارد، وهي بلدة تبعد حوالي 25 ميلاً. وقال إنه قام بالرحلة لأنه أراد التحقق من أنه في أمان للعودة بالسيارة إلى لندن بعد أن تأثر بصره بعدوى يشتبه أنها مصابة بـ19.

ونشر العديد من الوزراء الكبار - بمن فيهم وزير الصحة مات هانكوك، ووزير الخارجية دومينيك راب ووزير الخزانة ريشي سوناك - رسائل دعم لكامينغز على تويتر بعد المؤتمر الصحفي.

لكن اليوم الثلاثاء، مقابل ذلك دعمت مجموعة من نواب حزب المحافظين العاديين مطالبات من جميع أنحاء الطيف السياسي لكي يستقيل كامينغز، أو يتم عزله.

مواضيع قد تهمك :