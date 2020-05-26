شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى بإلزام "الصحة" إصدار شهادات مناعة معتمدة للمتعافين من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إلزام وزارة الصحة بإصدار شهادات مناعة معتمدة للمتعافين من فيروس كورونا للاستعانة بهم فى مواقع العمل والميادين العامة، وأوضح عامر، فى اقتراحه، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حول العالم تخطى نصف مليون حالة، بعدد 504.870 حالة، وفى مصر ارتفع عدد المتعافين إلى أكثر من 4900 حالة حتى اليوم.

وأكد عامر أن العديد من الدول حاولت تأمين وحماية المتعافين، ووضع آليات تحميهم من الخوف والقلق الزائد المنتشر حولهم عند التعامل معهم بعد مثولهم للشفاء، وتابع: "فعلى سبيل المثال تعاملت ألمانيا مع المتعافين، واتجهت إلى إصدار "شهادة مناعة" يتم إعطائها للأشخاص الذين يتمتعون بمناعة والتى تسمح لهم بالتحرك بحرية والإعفاء من القيود والحظر المفروض على ممارستهم أعمالهم اليومية وحياتهم".

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وأشار إلى أن إصدار هذه الشهادة يحمل عدد من الإيجابيات أهمها حماية المتعافى من كافة أشكال الذعر والتنمر والخوف الزائد الذى يكون لدى المواطنين عند تعاملهم مع متعافى، خشية لديهم من العدوى منه إذا تم التعامل معه.

ولفت عامر إلى أن الدولة المصرية ستستفيد من هؤلاء المتعافين فى الاستعانة بهم فى الأماكن التى تمثل تجمعات سواء فى وسائل المواصلات أو الأماكن والميادين العامة، أو مواقع العمل التى تمثل بؤرة تجمعات واختلاط مباشر، فهؤلاء لن يكون عليهم أى ضرر من التعامل مع المواطنين نظرا لأن لديهم مناعة ومحصنين ضد هذا الفيروس.

واقترح ضرورة إصدار شهادات مناعة للمتعافين يمكن من خلالها الاستفادة منهم فى هذه الظروف الراهنة التى تحتاج فيها الدولة لأفراد يكونون بمثابة حائط صد للحماية فى الوقت الذى يخشى فيه الجميع التعامل مع بعضهم البعض خوفا من انتقال العدوى.