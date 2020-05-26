شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يدعو المؤسسات والنقابات لتخصيص جزء من أصولها كأماكن لعزل أعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، جميع مؤسسات المجتمع المدنى إلى المشاركة الفعالة مع الدولة فى تحمل عبء مواجهة فيروس كورونا المستجد، واقترح أبو العلا تخصيص جزء من المقرات التى تمتلكها النقابات والشركات والمؤسسات المختلفة كأماكن لعزل الحالات ذات الأعراض البسيطة والمتوسطة من أعضائها المصابين بالفيروس بهدف تخفيف الضغط على مستشفيات وأماكن العزل .

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وأضاف أبو العلا، فى بيان له اليوم، قائلا: "تقريبا كل النقابات والشركات لديها أندية اجتماعية ومصايف وقاعات للمؤتمرات ومن الممكن استغلال هذه الأصول وتحويلها إلى مقرات للعزل للحالات ذات الأعراض البسيطة والمتوسطة تحت إشراف وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لأعضاء هذه المؤسسات".

وأشار أبو العلا، إلى أنه من الممكن أيضا أن تساهم المؤسسات عن طريق صناديق التكافل الاجتماعى داخلها فى تحمل جزء من نفقات العزل الطبى لأعضائها المصابين بكورونا وتخفيف العبء عليهم.