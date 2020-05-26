شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد البرلمانى الدولى: النواب المصرى انعقد أثناء الوباء لإقرار قوانين مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت الاتحاد البرلمانى الدولى، فى منشورين له عبر صفحاته الرسمية على موقعى التواصل الاجتماعى "تويتر" و"انستجرام"، إلى انعقاد مجلس النواب المصرى فى ظل جائحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وذلك وسط إجراءات وتدابير وقائية للحفاظ على سلامة الأعضاء والموظفين، وذلك لإقرار مجموعة من التشريعات المهمة المتعلقة بمواجهة ومعالجة تداعيات انتشار الوباء.

وقال الاتحاد البرلمانى اللدولى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام": "يجتمع البرلمان المصرى أثناء الوباء، وقد تم اتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على سلامة أعضاء البرلمان والموظفين البرلمانيين، مثل التباعد الاجتماعى وتعقيم مبنى البرلمان".

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وأقر البرلمان المصرى مجموعة من القوانين المهمة لمعالجة تداعيات الوباء تشمل: (تخصيص اعتمادات إضافية في الموازنة العامة للدولة لمواجهة عواقب الوباء، تأجيل دفع الضرائب في القطاعات المتضررة من الوباء، تعديل قانون الطوارئ ليشمل السماح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الطوارئ الصحية ، بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات ، وإغلاق الوزارات والإدارات الحكومية أو إغلاقها جزئيًا ، والسماح للأشخاص بتأخير مدفوعات الكهرباء وخدمات الغاز والمياه).

فيما علق فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "الممارسة البرلمانية فى زمن الوباء: أقر برلمان مصر قوانين لتخفيف آثار الوباء، بما فى ذلك تأجيل دفع الضرائب للقطاعات المتضررة ، والسماح للناس بتأخير مدفوعات خدمات الكهرباء والغاز والمياه".