شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الرئيس السيسى يولى اهتماما بالأطقم الطبية وتوفير غطاء لحمايتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بالشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته المستمرة لدعم الأطقم الطبية وتوفير كافة أشكال الدعم المادى والمعنوى لجميع العاملين بالمستشفيات والوحدات الطبية المعنيين بمكافحة فيروس كورونا، والاهتمام الذي يوليه للأطقم الطبية التى توفت جراء محاربتهم الفيروس بجانب الحالات المصابة.

وأكدت إيناس عبد الحليم، أن هذا الاهتمام والدعم سيعطي دفعة جديدة وقوية للأطقم الطبية ببذل قصارى جهدهم في إبعاد هذا الوباء عن الشعب المصرية، وتوجيه كافة جهودهم لمحاربته ورعاية المرضى والمصابين حتى مثولهم للشفاء، لافتة إلى أن القرارات الأخيرة لوزارة الصحة بتوجيهات من الرئيس السيسي بشأن تخصيص دور بسعة 20 سرير بمستشفيات العزل لمصابي الأطقم الطبية يعكس حرص الدولة على رعاية المصابين من الفرق الطبية وتوجيه دعم لهم حتى مثولهم للشفاء.

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وكانت قد أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد حرصت الوزارة على تخصيص دور بكل مستشفي عزل بسعة 20 سرير لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، مؤكدة أن الوزارة تسعي جاهدة لحماية اطقمها الطبية.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلي إصابة 291 من الاطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، من بينهم 69 طبيب وطبيبة، لافتة إلي وفاة 11 من الأطقم الطبية وذلك منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات.