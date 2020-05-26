شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تعليم البرلمان: نعد دراسة لشكل القطاع فيما بعد أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، أن اللجنة تستعد لإعداد دراسة لشكل التعليم فيما بعد أزمة فيروس كورونا، وما يمكن الاستفادة به من هذه التجربة وآثارها على التعليم.

وأوضح أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالدولة بقطاع التعليم ما قبل الجامعى، والجامعي، على الوصول لمجموعة توصيات في استغلال الأسلوب الراهن والمتبع في التعليم للمساهمة في جودة أفضل للتعليم.

ولفت إلى أن ذلك سيكون في إطار كيفية الوصول لتعليم جيد بجودة عالمية فى ظل ظهور الأوبئة وكيفية الاستفادة من التجربة في إطار تحسين التعليم وجودته.

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وأوضح سامي هاشم أن التعليم عن بعد آلية يمكن استغلالها ولكن في إطار عدم الاستغناء عن النظام المدرسى المعتاد والاعتماد عليه كوسيلة فى تنمية المهارات والتواصل أكثر مع المعلم.

وشدد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن اللجنة تتمسك بمناقشة موازنة قطاعاتها للتعليم ما قبل الجامعى والتعليم العالي بمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021" وذلك خلال الأيام القادمة عقب عيد الفطر ولا نية للاكتفاء بمناقشات لجنة الخطة والموازنة للقطاع.

وأكد علي أنه لا مجال للتراجع عن مناقشات اللجنة والجميع حريص على العمل رغم أزمة كورونا، فنواب البرلمان يدركون أنهم جند من جنود الوطن وعليهم مهمة تشريعية لابد من إتمامها مهما كانت المخاطر.