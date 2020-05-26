شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مصر الأولى عربيا وأفريقيا والتاسع عالميا فى مؤشر أبحاث كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، "إنفوجراف"، أوضح خلاله أنه وفقا لموقع FinBold فإن مصر الأولى عربيا وأفريقيا، والتاسع عالميا في مؤشر أبحاث كورونا. وأن هناك 7 جامعات مصرية ضمن الجامعات النشطة فى الأبحاث العلمية وهى "عين شمس - طنطا- المنصورة- القاهرة- دمنهور- أسيوط- جنوب الوادى "، وأن هناك 21 دراسة علمية سجلتها مصر.

وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولى قد وافق مؤخرا على تقديم 50 مليون دولار لجمهورية مصر العربية كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهو جهد دولى يهدف إلى المساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي، وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار، ويمثل دعما فوريا لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا، وتأهلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار وهو الحد الأقصى المتاح فى إطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكانى التى حددتها مجموعة البنك الدولى، حيث تحصل الدول التى يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار ومنهم مصر، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 250 مليون مواطن على 100 مليون دولار والدول التى يصل عدد سكانها إلى مليار مواطن على 250 مليون دولار والدول التى يتجاوز عدد سكانها المليار مواطن على 350 مليون دولار.

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