برلمانية: السيسي مهتم بدعم الأطقم الطبية وحمايتهم في مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بالشكر للرئيس السيسي، لتوجيهاته المستمرة لدعم الأطقم الطبية وتوفير كافة أشكال الدعم سواء المادي أو المعنوي لجميع العاملين بالمستشفيات والوحدات الطبية المعنيين بمكافحة فيروس كورونا، والاهتمام الذي يوليه للأطقم الطبية المصابة.

وأكدت إيناس عبدالحليم، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاهتمام والدعم سيعطي دفعة جديدة وقوية للأطقم الطبية ببذل قصارى جهدهم في إبعاد مكافحة الوباء عن الشعب المصرية وتوجيه كافة جهودهم لمحاربته ورعاية المرضى والمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

وأشارت إلى أن القرارات الأخيرة لوزارة الصحة بتوجيهات من الرئيس السيسي بشأن تخصيص دور بسعة 20 سريرًا بمستشفيات العزل لمصابي الأطقم الطبية يعكس حرص الدولة على رعاية المصابين من الفرق الطبية وتوجيه الدعم لهم.