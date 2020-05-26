برلمانية تشيد بتوجيهات السيسي في التعامل مع أزمة الأطقم الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

توجهت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته السريعة في التعامل مع الأزمات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الرئيس يتابع عن كثب كل ما يحدث داخل مستشفيات العزل، ويصدر قراراته السريعة التي تحافظ على حقوق الأطقم الطبية في الرعاية والدعم.

وقالت شادية ثابت، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس أدار أزمة الأطقم الطبية بإصدار عدد من القرارات والتوجيهات والتي ألزم بها وزارة الصحة بشأن حماية الأطقم الطبية وتوفير كافة الخدمات وأوجه الرعاية للمصابين منها، كان أهمها توفير دور بسعة 20 سرير بمستشفيات العزل الصحي مخصصين للمصابين من الفرق الطبية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الاهتمام الذي يوليه الرئيس للفرق الطبية سينعكس على هذه الفرق من خلال مضاعفة عملهم ودورهم في رعاية مرضى ومصابي فيروس كورونا.​