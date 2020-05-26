توريد 148 ألف طن قمح من المزارعين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في القليوبية، اليوم الثلاثاء، توريد 148 ألف طن قمح من المزارعين منذ بداية الموسم في 15 أبريل ولمدة 3 أشهر.
وقال المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان إن المستهدف هذا الموسم من المحصول يبلغ 183 ألف طن، وأنه جرى اتخاذ كافة الاحتياطات والاستعدادات لاستقبال القمح من المزارعين، وتوجيه مديرية التموين ومباحث التموين في المحافظة بتشديد الرقابة على جميع مراحل صرف وتسويق القمح ومراجعة الكميات الموردة.
وأشار المحافظ إلى أنه جرى رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة، لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة والتي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.
وأضاف عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية أنه جرى تحديد 6 شون و3 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2020، وهي الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتبعها صوامع مسطرد، وبنكرى الهدى 2 و3، وشونة مطحن بنها، والشركة المصرية للصوامع والمخازن يتبعها صومعة عرب العليقات وصومعة بنها، وبنك التنمية والائتمان الزراعي يتبعه هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيري.
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