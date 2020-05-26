محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
نفذت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ، اليوم الثلاثاء، قرارًا بغلق وتشميع محل كشري استقبل مواطنين داخل المطعم، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بشأن حظر استقبال المطاعم مواطنين والاكتفاء بتقديم خدمة "الدليفري".
تأتي تلك الخطوة في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، وبتعليمات من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة طوخ.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تشميع مطعم "كشري" استقبل مواطنين خلال العيد بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.