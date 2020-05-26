بالصور.. تشميع مطعم "كشري" استقبل مواطنين خلال العيد بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

نفذت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ، اليوم الثلاثاء، قرارًا بغلق وتشميع محل كشري استقبل مواطنين داخل المطعم، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بشأن حظر استقبال المطاعم مواطنين والاكتفاء بتقديم خدمة "الدليفري".

تأتي تلك الخطوة في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، وبتعليمات من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة طوخ.