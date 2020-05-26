السيسي يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء الهند جهود مكافحة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الجمهورية الهندية، ناريندرا مودي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الهندي هنأ الرئيس بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، ومثمناً الثقل السياسي البارز الذي تمارسه مصر بشكل متزن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه؛ توجه الرئيس بالشكر لرئيس وزراء الهند، على هذه اللفتة الطيبة، مشيداً بتميز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والهند، ومؤكداً حرص مصر الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بالمستوى التجاري والاستثماري والطبي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية خاصة فيما يتعلق بالخبرات وأفضل الممارسات لدى البلدين لمكافحة وأحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.