برلماني يحذر من تداعيات الاستثمار بالمنطقة الملاصقة للغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير الإسكان، بشأن تداعيات وآثار الاستثمار في المنطقة الملاصقة بمحمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة.

وأشار فؤاد، في طلبه، اليوم الثلاثاء، إلى وجود مشروع استثماري ضخم بالمنطقة الملاصقة مباشرةً بمحمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، مما يؤثر بشكل مباشر على طبيعة المحمية بالمخالفة للمادة الثانية من قانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحميات الطبيعية، والتي حظرت القيام بأعمال الحفر والبناء وإقامة منشآت داخل المحميات أو محيطها إلا وفقًا للقواعد والشروط التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وقال عضو مجلس النواب، إن المشروع سالف الذكر ملاصق مباشرة بالمحمية ويعد داخل الحرم المحيط لها؛ مما قد تؤثر أعمال المشروع على طبيعة المحمية، خصوصًا الحيوانات البرية بداخلها، وقد يؤثر على سلامة وأمان ما بها من صخور وأحجار ذات طبيعة خاصة جدًّا

وطالب فؤاد، بدراسة مدى قانونية القرارات التي رخصت لهذا المشروع الاستثماري ومدى التزام المشروع والجهات المختصة بالقرارات الحدودية الخاصة بالمحمية، ومدى الالتزام بالحرم الآمن، ودراسة كيفية استغلال تلك المحميات في تنشيط السياحة؛ خصوصًا الداخلية والعلمية والبحثية والترفيهية والعلاجية، وتشديد الرقابة على المداخل والمخارج؛ لحماية ما بها من السرقة.